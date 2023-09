Bremen - Der Bremer Freimarkt soll in diesem Jahr erstmals mit Kameras überwacht werden. Die Polizei will dafür einen Anhänger mit einem sechs Meter hohen Mast und zwei Kameras einsetzen. Anlass sei die Sorge vor Anschlägen und vor Straftaten wie Körperverletzung und Raub, teilte eine Sprecherin des Bremer Innenressorts am Dienstag mit. Zuvor hatte der „Weser Kurier“ darüber berichtet.

Bisher wird die Videotechnik bei den Maritimen Tagen und dem Weihnachtsmarkt in Bremerhaven genutzt. Der Einsatz von Kameras ist im neuen Bremer Polizeigesetz geregelt. Demnach ist eine Überwachung bei Jahrmärkten und anderen Großveranstaltungen gestattet, wenn „alleine die Vielzahl von Personen gleichzeitig vor Ort die Begehung von Straftaten erheblichen Umfangs oder von terroristischen Straftaten begünstigt“. Am Donnerstag steht das Thema auf der Tagesordnung der Innendeputation, der Ausschuss muss dem Vorhaben der Innenbehörde aber nicht zustimmen.

Der 988. Bremer Freimarkt findet vom 13. bis 29. Oktober statt. Er ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands. Mit bis zu vier Millionen Besucherinnen und Besuchern zählt er zudem mit zu den größten Volksfesten im Bundesgebiet.