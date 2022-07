Bremens Innensenator stellt Verfassungsschutzbericht vor

Bremen - Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) legt am heutigen Morgen (10.00 Uhr) den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 vor. Gemeinsam mit dem Bremer Verfassungsschutzchef Dierk Schittkowski will er unter anderem über die Entwicklung und Aktivitäten in der links- und rechtsextremistischen Szene informieren. Auch islamistische Gruppierungen stehen in Bremen unter Beobachtung. Im Jahr 2020 zählte der Bremer Verfassungsschutz 51 militante Aktionen der linken Szene, darunter auch 12 Brandanschläge auf Fahrzeuge und Gebäude. Im Bereich politisch motivierte Kriminalität von rechts wurden 227 Straftaten registriert.