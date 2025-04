Generationswechsel Bremens CDU-Fraktionschef will Amt abgeben

Frank Imhoff, CDU-Fraktionschef in der Bremischen Bürgerschaft, will im Sommer sein Amt an seine Stellvertreterin Wiebke Winter übergeben. Die 29-Jährige ist seit 2023 Mitglied der Bürgerschaft.