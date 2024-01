Kurz vor dem Bundesliga-Wiederbeginn in Bochum äußert Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt den Wunsch nach neuen Spielern. Laut dem 30-Jährigen leidet auch das Training unter dem dünnen Kader.

Leonardo Bittencourt in Aktion.

Bremen - Nach Trainer Ole Werner hat auch Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt neue Spieler für Werder Bremen gefordert. „Ich würde mir schon wünschen, dass wir Jungs dazu gewinnen, die uns sofort helfen können“, sagte der 30-Jährige bei einer Medienrunde am Mittwoch. „Das war in den letzten Jahren nicht wirklich der Fall. Da haben wir Jungs dazu bekommen, die ein Stück weit Zeit brauchten, die Liga kennenzulernen.“

Nach der 1:3-Pleite im Test bei Zweitliga-Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig und wenige Tage vor der Saisonfortsetzung in Bochum am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) hatte Trainer Werner Verstärkungen für seinen kleinen Kader gefordert.

In Braunschweig war eigentlich ein ausgedehnter Test mit zweimal 60 Minuten geplant, sagte Bittencourt. „Konnten wir leider nicht, weil wir nicht das Personal dafür hatten. Und da sieht man - glaube ich - schon, dass da Jungs fehlen. Dass der Kader in der Breite nicht ganz hergibt, was man vielleicht möchte.“

Hinsichtlich der Konkurrenzsituation im Training meinte Bittencourt: „Meiner Meinung nach ist er nicht wirklich da.“ Der Spaß in den Einheiten sei zwar vorhanden. „Aber ich denke, dass die Qualität schon darunter leidet, weil man halt nicht größere Sachen trainieren kann.“