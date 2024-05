Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag von Nachwuchsstürmer Joel Imasuen verlängert. „Joel ist ein sehr interessanter und lernwilliger Spieler“, sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz am Mittwoch: „Auch in den Trainingseinheiten der Profis hat er sein Potenzial unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist.“

Imasuen war 2022 von Viktoria Berlin zu Werder gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit in der fünftklassigen Bremen-Liga erzielte der 19-Jährige in 27 Spielen 41 Tore für die U23. Zudem kam er im März bei seiner Einwechslung in der Partie der Profis gegen den VfL Wolfsburg (0:2) bei einem Kurzeinsatz zu seinem Bundesliga-Debüt.

„Es ist geplant, dass er regelmäßig bei den Profis mittrainieren wird. Außerdem ist es wichtig für ihn, in der U23 weitere Spielpraxis zu sammeln“, sagte Fritz weiter.