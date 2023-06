Bremen und Gebiet Odessa steuern Partnerschaft an

Bremen - Am Tag des Fußball-Länderspiels Deutschland- Ukraine haben die Stadt Bremen und die ukrainische Schwarzmeerregion Odessa den ersten Schritt zu einer Partnerschaft getan. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und der Vizegouverneur der Militärverwaltung für das Gebiet Odessa, Roman Grygoryschyn, unterzeichneten am Montag im Bremer Rathaus eine Absichtserklärung.

Es sei der ausdrückliche Wunsch Bremens, nicht nur kurzzeitig Solidarität in Kriegszeiten zu zeigen, hieß es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Eine wichtige Rolle beim Aufbau der Partnerschaft sollten die Zivilgesellschaft, die Verwaltung, Kultur, Schulen und die ukrainische Gemeinschaft in Bremen spielen. Der Senat der Hansestadt hatte sich 2022 auf die Suche nach einem ukrainischen Partner gemacht und im März 2023 auch erste Mittel dafür bereitgestellt.

Die Nationalmannschaften Deutschlands und der Ukraine sollten am Montagabend im Bremer Weserstadion ein Freundschaftsspiel bestreiten.