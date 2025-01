Duschen, waschen, Kaffee kochen: Mehr als 100 Liter Wasser braucht jeder Mensch hierzulande pro Tag. Damit das Wasser in Zeiten des Klimawandels weiter fließt, hat Bremen einen Plan aufgestellt.

Bremen - Das Land Bremen hat ein Konzept entwickelt, um die Versorgung mit Trinkwasser bis 2050 zu sichern. Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf (Grüne) wird die Pläne am Mittag (12.00 Uhr) vorstellen, wie das Umweltressort ankündigte. Das Bremer Trinkwasser kommt hauptsächlich aus dem Harz, aus der Region Oldenburg und Verden.

Das Konzept entstand in Zusammenarbeit mit dem Wasserversorger swb und dem Institut für Wasserforschung (IWW Zentrum Wasser). Das Team stellte Prognosen auf, welche Mengen an Trinkwasser künftig für die Bevölkerung, die Landwirtschaft und die Industrie in Bremen benötigt werden. Außerdem geht es um die Frage, wie die Folgen des Klimawandels den Trinkwasserbedarf beeinflussen.