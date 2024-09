Brüssel/Bremen - Beste Bio-Stadt Europas: Die Europäische Kommission hat Bremen mit dem EU Organic Award ausgezeichnet. Die Stadt fördere nachhaltige Lebensmittelsysteme durch gemeinnützige Projekte und innovative landwirtschaftliche Initiativen, teilte die EU-Kommission mit. Die Hansestadt arbeite zudem daran, die gesamte städtische Verpflegung in Schulen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern bis 2025 auf 100 Prozent Bio-Qualität umzustellen. „Gesunde Ernährung von Kindesbeinen an ist wichtig, ebenso, dass unsere Nahrungsmittel umwelt- und klimaverträglich produziert werden“, sagte Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf, die die Auszeichnung in Brüssel entgegennahm.

Die Europäische Kommission vergab die EU Organic Awards in diesem Jahr zum dritten Mal. Die Auszeichnung geht an Akteure, die sich dafür einsetzen, Lebensmittel ökologisch und nachhaltig zu produzieren. Die Kategorie „Beste Bio-Stadt“ zeichnet Städte und Gemeinden aus, die die ökologische Landwirtschaft in besonderer Art und Weise fördern. Bremen ist seit 2015 Bio-Stadt, eine von mehr als 20 bundesweit.