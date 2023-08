Bremen - Werder Bremen bestreitet am Samstag bei Drittligist Viktoria Köln das erste Pflichtspiel der Saison. Der Fußball-Bundesligist will sich in der ersten Runde des DFB-Pokals (15.30 Uhr/Sky) keine Blöße geben. Trainer Ole Werner stellte sein Team auf „keine leichte Aufgabe“ ein. Er erklärte, dass er wisse, was auf die Grün-Weißen zukommen könne. Doch sein Team sei gut vorbereitet. Werder war im vergangenen Jahr bei Zweitligist SC Paderborn in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die zuletzt angeschlagenen Außenbahnspieler Mitchell Weiser und Kapitän Marco Friedl werden in Köln wieder im Kader stehen, dürften aber noch keine Kandidaten für die Startelf sein. Edel-Neuzugang Naby Keita fehlt weiterhin, doch der Mittelfeldspieler macht laut Werner Fortschritte.

Bundesligist VfL Wolfsburg reist am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zum Oberligisten TuS Makkabi Berlin. Durch den Sieg im Landespokal steht der jüdische Club erstmals im DFB-Pokal.