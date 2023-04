Bremen - Gut einen Monat vor der Bürgerschaftswahl in Bremen hat der rot-grün-rote Senat Klimaschutzprojekte für 400 Millionen Euro beschlossen. Es gehe darum, das Bundesland zukunftsfähig zu machen, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstag. Das Geld stammt aus einem Kreditrahmen von mehr als drei Milliarden Euro. Aus diesem Topf will das Land die Folgen der Ukraine- und Energiekrise abfedern und Verwaltung und Wirtschaft klimaneutral umgestalten. Als größter Einzelposten wurden am Dienstag 130 Millionen Euro zur energetischen Sanierung der Bremer Krankenhäuser bis 2027 eingeplant. Andere Vorhaben betreffen den Ausbau des Nahverkehrs und die Förderung der Wasserstoff-Wirtschaft.