Die Bauernproteste gegen Kürzungen bei Subventionen erfahren im Brandenburger Landtag und bei der Landesregierung große Unterstützung. Am Mittwoch wollen die Landwirte ihre Blockaden wieder ausweiten.

Bauernprotest in Berlin.

Potsdam - Nach der Landesregierung unterstützt auch die Opposition in Brandenburgs Landtag die Proteste der Landwirte gegen die geplanten Kürzungen von Subventionen. Der agrarpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Thomas Domres, betonte, es gehe den Landwirten um viel mehr als nur die geplanten Streichungen. „Ihnen fehlt Anerkennung für ihre Arbeit und sie haben handfeste Existenzsorgen“, sagte Domres. Die Landesregierung müsse auch endlich ein Agrarstrukturgesetz auf den Weg bringen, das heimische Landwirte bei der Vergabe von Ackerflächen gegen große Konzerne stärkt.

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter forderte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf, die Probleme der Landwirte zur Chefsache zu machen und einen Agrargipfel mit allen Verbänden und Vertretern der Wissenschaft einzuberufen. „Dort müssen Lösungen für die Zukunft der Landwirtschaft erarbeitet werden“, forderte Walter. Einen entsprechenden Antrag will die Linke zur nächsten Landtagssitzung einbringen. Darin soll die Landesregierung auch aufgefordert werden, sich für eine Rücknahme der geplanten Kürzungen einzusetzen.

Auch die Gruppe BVB/Freie Wähler fordert, dass sich die Landesregierung für eine Rücknahme der Kürzungspläne einsetzt. In einem Antrag für die Plenarsitzung fordern sie zudem eine Strategie, mit der die Selbstversorgung der Region mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen erhöht werden kann. Die AfD kündigte ebenfalls an, die Bauern-Proteste weiter zu unterstützen. „Bauern, Mittelstand, Handwerker und viele mehr wünschen sich eine Zukunft für unsere Wirtschaft und Gesellschaft, in der sich Engagement, Fleiß und Arbeit wieder lohnen“, sagte die Chefin der Landespartei, Birgit Bessin.

Woidke und Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatten bereits am Montag Verständnis für die Proteste der Bauern gezeigt. Woidke forderte die Bundesregierung auf, die Kürzungspläne zurückzunehmen. Stübgen erklärte am Dienstag im Inforadio des RBB, die Demonstrationen seien geordnet und friedlich verlaufen. Eine Unterwanderung der Proteste durch Rechtsextreme sah der Minister nicht. Die Versammlungsleiter seien gegenüber der Polizei kooperativ gewesen, sagte er. „Insofern Entwarnung, was eine aktive, starke Unterwanderung dieser Bauernproteste gestern - und das geht ja noch bis nächste Woche Montag weiter - betrifft.“

Das Polizeipräsidium meldete für Dienstag landweit zehn Versammlungen und Rundfahrten, die zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen sollen. So laufe eine Protestaktion bei Nassenheide (Oberhavel) und im Landkreis Barnim würden nördlich von Berlin Anschlussstellen der Autobahn A10 blockiert. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark hatten Bauern für den Nachmittag eine Rundfahrt bei Ziesar angekündigt.

Am Montag hatte die Polizei während der Protestaktionen rund 40 Strafanzeigen aufgenommen. Es ging unter anderem um den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, wie das Polizeipräsidium meldete. Allein im Süden des Landes gab es den Angaben zufolge 12 Anzeigen. Darunter war auch eine Anzeige wegen Nötigung, weil ein Team des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) behindert wurde. Das RBB-Team sei von Protestierenden angepöbelt worden, auch sei gegen das Auto des Teams getreten worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Die Reporter hatten die Polizei demnach um Hilfe gebeten, nachdem sie an der Abfahrt von einer Autobahn gehindert wurden. Anschließend seien sie dann auf der Bundesstraße am Weiterfahren gehindert worden. Insgesamt seien die Proteste in Südbrandenburg aber überwiegend friedlich und kooperativ abgelaufen, schätzte die Sprecherin ein.

An diesem Mittwoch sollen die Proteste der Landwirte und Unternehmer landesweit wieder massiv weitergehen. Laut Polizei sollen dann wie am Montag in ganz Brandenburg mit Ausnahme des Berliner Rings Autobahnauffahrten blockiert werden. Weitere Protestaktionen wurden auf Autobahnbrücken und in zahlreichen Ortschaften angemeldet.

Am Donnerstag wollen Landwirte auch bei der offiziellen Eröffnung des neuen Bahnwerks in Cottbus an diesem Donnerstag gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren, wie der Landesbauernverband ankündigte. Die Landwirte hoffen dabei auch, mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins Gespräch zu kommen.