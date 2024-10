Magdeburg - In Magdeburg kommen bis Sonntag die besten Breakdance und Hip Hop-Tänzer zu Weltmeisterschaften zusammen. In den Messehallen werden bis zu 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus über 30 Nationen zu dem Urban Dance Festival erwartet, wie die Stadt Magdeburg mitteilt. Alles in allem geht es um vier Weltmeisterschaften und die entsprechenden Titel: Die World Breaking Championships, der Hip Hop World-Cup, der Popping World-Cup und der Inclusive World-Cup. Eine internationale Jury entscheidet per Punktesystem über die besten Performances.

Die Tanzfläche wird ähnlich wie in einer Box-Arena gestaltet, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind auf Tribünen rundherum platziert. Dazu sorgt ein Licht- und Soundkonzept für die passende Atmosphäre, wie es vorab hieß.

Die Breakdance-Weltmeisterschaften sind ein Kooperationsprojekt der Stadt Magdeburg und der DaRookies, mehrfache Weltmeister und Guinness-Weltrekordhalter. Geplant sind neben den Meisterschaften Workshops und diverse Aktionen.