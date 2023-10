Braunschweig - Anthony Ujah arbeitet am Comeback bei Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig. „Die Operation ist komplikationslos verlaufen, mit der Reha komme ich bis jetzt auch gut voran“, sagte der Angreifer in einem vereinseigenen Interview am Montag. Der 33-Jährige hatte eine Schultereckgelenksprengung erlitten und fällt bis zum Jahresende aus. „Bis jetzt kann ich nur mit den Beinen trainieren, den Oberkörper muss ich so gut es geht stillhalten. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Verlauf der Genesung“, sagte Ujah. Das Ziel des besten Braunschweiger Torschützen: „In vielleicht drei bis vier Wochen wieder laufen gehen.“ Die Niedersachsen stehen nach neun Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz.