Das kommt überraschend. Marvin Rittmüller war lange Stammspieler in Braunschweig und wechselt nun in die 3. Liga. Ihn zieht es zu 1860 München.

München - Rechtsverteidiger Marvin Rittmüller wechselt vom Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig zu Drittliga-Club 1860 München. Der 26-Jährige war 2023 vom 1. FC Heidenheim nach Braunschweig gekommen und hatte dort seinen Stammplatz auf der rechten Seite vor dieser Saison an den Ex-Schalker Mehmet Aydin verloren.

„Er ist schnell, fleißig und passt mit der Art und Weise, wie er sich sowohl auf als auch neben dem Platz benimmt, ideal in unsere Mannschaft“, sagte der Münchner Sport-Geschäftsführer Christian Werner.