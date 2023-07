Braunschweigs Kessel: „Richtigen Spieler am richtigen Ort“

Braunschweig - Eintracht Braunschweigs Sportdirektor Benjamin Kessel ist kurz vor Beginn der neuen Spielzeit mit der Zusammenstellung der Mannschaft zufrieden. „Grundsätzlich glaube ich, dass wir durch die letzten Transfers gut aufgestellt sind“, sagte der 35-Jährige in einem Interview der „Braunschweiger Zeitung“ (Freitag). „Auch wenn wir natürlich den einen oder anderen Rückschlag durch kurzfristige Absagen von Wunschspielern erlitten haben.“

Der Fußball-Zweitligist hatte mit Kaan Caliskaner (23/Jahn Regensburg), Rayan Philippe (22/Hesperingen), Johan Gómez (21/FSV Zwickau), Sidi Sané (20/Schalke 04 II) und Youssef Amyn (19/Feyenord Rotterdam) mitunter zahlreiche junge Profis verpflichtet. Man sei sich sicher, „dass diese Jungs die richtigen sind - nicht nur für diese Saison, sondern dass das kurz- und vor allem mittelfristig die richtigen Spieler am richtigen Ort sind“, sagte Kessel.

Weiterhin sei Braunschweig auf der Suche „nach einem Stürmer, der uns in der Spitze verstärkt und uns sofort weiterhilft“, meinte Kessel. Die Niedersachsen starten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel vor heimischen Publikum in die neue Spielzeit.