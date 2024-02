Karnevalisten nehmen im Februar 2023 am Karnevalsumzug „Schoduvel“ teil.

Braunschweig - Bei trübem Wetter und Nieselregen hat der Karnevalsumzug „Schoduvel“ in Braunschweig begonnen. Nach Angaben der Organisatoren handelt es sich um den größten Faschingsumzug im Norden - bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher werden am Sonntag erwartet. „Schoduvel“ ist niederdeutsch und heißt so viel wie „Scheuch den Teufel!“.

Der etwa fünf Kilometer lange „Narrenlindwurm“ mit 126 Motivwagen und rund 4500 Aktiven soll sich über fünf Stunden lang durch die zweitgrößte Stadt Niedersachsens schlängeln. Unter dem Motto „Er, sie, es, divers und frei - Brunswieks Narren sind dabei“ soll die Stadt zu einem „außergewöhnlichen Straßentheater“ werden und ein deutliches Zeichen für Toleranz, Freiheit und Fröhlichkeit setzen.