Mit seinen starken Leistungen bei Eintracht Braunschweig hat sich Christian Conteh für höhere Aufgaben empfohlen. Nun geht er in der Bundesliga zum 1. FC Heidenheim. Dort trifft er auf Verwandtschaft.

Braunschweig - Kurz vor dem Start in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga muss Eintracht Braunschweig den Abgang von Christian Conteh hinnehmen. Wie der Verein mitteilte, wechselt der Offensivspieler zum Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Dort wird der 26-Jährige auf seinen drei Jahre älteren Bruder Sirlord Conteh treffen.

„Sportlich tut uns der Abgang von Chris definitiv weh – darüber kann es keine zwei Meinungen geben“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Chris hat sich mit seinen starken Leistungen zuletzt in den Fokus gespielt.“



Vor dem Hintergrund des im Sommer auslaufenden Vertrages von Christian Conteh und „seines klaren Wunsches, das Angebot aus Heidenheim anzunehmen, haben wir eine finanziell gute Lösung für die Eintracht gefunden“, sagte Kessel. Christian Conteh war 2024 zu den Niedersachsen gewechselt. Er bestritt 35 Pflichtspiele für die Braunschweiger und erzielte fünf Tore.