Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig verhandelt mit Torhüter Jasmin Fejzic über einen Vertrag für das Nachwuchsleistungszentrum. Der 37-Jährige werde in der kommenden Saison nicht mehr dem Profi-Kader angehören, teilten die Braunschweiger am Donnerstag mit. „Wir hoffen, mit ihm in einem für ihn neuen Bereich weiterarbeiten zu können“, sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Fejzic war im Januar 2019 zu den Niedersachsen gewechselt und stand in 250 Pflichtspielen für Braunschweig zwischen den Pfosten.