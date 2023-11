Braunschweig/Osnabrück - Osnabrück und Braunschweig werden Gastgeber des Tags der Niedersachsen. Im September 2025 wird die Veranstaltung in Osnabrück ausgetragen, im Juni 2026 in Braunschweig, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Das Kabinett entschied über die beiden Bewerbungen.

Der Tage der Niedersachsen wird laut Staatskanzlei seit 1981 als Fest der Ehrenamtlichen gefeiert. Ein Wochenende lang stehe eine niedersächsische Stadt oder Region ganz im Zeichen der Geschichte, Kultur und Vielfalt des Landes. Der letzte Tag der Niedersachsen war demnach im vergangenen Jahr in Hannover - rund 500.000 Besucherinnen und Besucher waren dort.