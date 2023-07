Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat in einem Testspiel den spanischen Spitzenclub Betis Sevilla geschlagen. Die Niedersachsen besiegten den Tabellensechsten der vergangenen La-Liga-Saison am Samstag mit 3:1 (3:0). Keita Endo (20. Minute), Anton Donkor (34.) und Neuzugang Johan Gomez (35.) schossen die Braunschweiger Tore im Eintracht-Stadion schon vor der Halbzeitpause. Der Brasilianer Willian José verkürzte für Betis per Foulelfmeter (68.). Die Spanier absolvierten in den vergangenen Tagen ein Trainingslager auf dem Clubgelände des VfL Wolfsburg.