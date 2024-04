Hannover - Die Fans von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 haben sich am Samstag mit Besuchen bei den Abschlusstrainings ihrer Teams auf das Niedersachsenderby in der 2. Fußball-Bundesliga eingestimmt. Zur Einheit von 96 kamen rund 4000 Fans ins Stadion und feuerten die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl lautstark an.

„Ein großes Dankeschön von der Mannschaft. Es ist unglaublich, zu sehen, was hier mobilisiert wurde, um uns noch einmal zusätzliche Energie zu geben“, sagte 96-Kapitän Ron-Robert Zieler in einer kleinen Ansprache vor den Fans. „Ihr auf den Rängen und wir auf dem Platz werden alles raushauen, um ein erfolgreiches Derby zu spielen“, sagte der Ex-Nationalspieler mit Blick auf das Nachbarschaftsduell an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Hannovers Trainer Stefan Leitl war ebenfalls begeistert von der Unterstützung in Hannover. „Vielen Dank an alle, die da waren. Den Push nehmen wir mit zum Derby.“

Auch in Braunschweig waren zahlreiche Fans zum Trainingsgelände gekommen. Nach den Niederlagen der Konkurrenten am Freitag und Samstag kann die Eintracht am Sonntag mit einem Sieg im Derby einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen.