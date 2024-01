Jever/Varel - Wegen Bombendrohungen sind die Brauerei des Friesischen Brauhauses zu Jever und ein Hotel in Varel (Landkreis Friesland) am Mittwoch evakuiert worden. Unbekannte hatten per Telefon am frühen Morgen mit automatischen Bandansagen jeweils mit Explosionen in der Brauerei in Jever und im Brauhaus Varel gedroht, wie die Polizei mitteilte. In Jever war der Drohanruf direkt bei der Brauerei eingegangen, in Varel erreichte der Anruf die Polizei.

Im Friesischen Brauhaus zu Jever wurde nach dem Anruf der Betrieb vorübergehend eingestellt und das Werksgelände geräumt. Davon waren laut den Beamten 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.

In Varel rückten Polizisten zu dem Brauhaus aus, gegen das die Drohung gerichtet war. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Brauerei geschlossen war. Aus einem angrenzenden Hotel wurden sechs Gäste und zwei Angestellte in Sicherheit gebracht.

Nach einer Überprüfung der Brauereien und des Hotels wurde Entwarnung gegeben. Die Polizei ermittelt nun zu der Herkunft der Anrufe und hat ein Verfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen einer Straftat eingeleitet.