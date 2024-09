Bei einem Kinderzimmerbrand starben in Bremen zwei kleine Kinder und ihre Mutter in den Flammen. Nur der Vater überlebte. Jetzt ist klar, wie es dazu kommen konnte.

Brandursache nach Feuer in Kinderzimmer geklärt

Nach knapp einer Woche konnte nun die Ursache für einen Wohnungsbrand in Bremen, bei dem eine Mutter und ihre beiden Kinder starben, aufgeklärt werden. (Symbolbild)

Bremen - Nach dem tödlichen Feuer in einem Kinderzimmer ist die Brandursache geklärt. Auslöser war ein von der Benutzung noch heißer Föhn, der auf einem Stofftier im Kinderzimmer abgelegt wurde, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Feuer in Bremen starben in der Nacht auf Samstag eine 35 Jahre alte Mutter sowie ihre zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren.

Der Föhn löste den Angaben nach einen Schwelbrand aus, der schnell auf das gesamte Zimmer übergriff. Als alarmierte Feuerwehrleute die drei Opfer in dem Kinderzimmer entdeckten, waren sie bereits leblos. Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Am Montag hatte die Polizei Brandstiftung bereits ausgeschlossen. Der 36 Jahre Vater überlebte als einziges Familienmitglied den Brand in einer Wohnung im Ortsteil Ellener Feld und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatte er noch versucht das Feuer zu löschen.