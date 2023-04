Brandstifter zündet Einkaufswagen und Container in Erfurt an

Erfurt - Ein unbekannter Brandstifter hat in Erfurt am Montagmorgen mehrere Einkaufswagen und vier Altpapiercontainer angezündet. Der Täter setzte zunächst an einem Supermarkt die Einkaufswagen mit Müll in Brand, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden etwa 30 Einkaufswagen und die Hausfassade des Marktes beschädigt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 10.000 Euro.

Auf seinem Weg in die Erfurter Innenstadt soll er dann die Container angezündet haben. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung.