Funkensprühende Partyfontänen und brennbares Material: Brandschutzingenieur Dumeng Wehrli analysiert die Situation in der Bar, in der 40 Menschen ums Leben kamen.

Bei den Ermittlungen geht es auch um die Fluchtwege aus der Bar.

Crans-Montana - Bei der Ursachensuche für das verheerende Feuer in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana geht es unter anderem um den Brandschutz. Hatte das Lokal genügend Notausgänge und waren sie korrekt ausgeschildert?

Passanten hatten berichtet, die Besucher hätten alle versucht, über eine einzige enge Treppe aus dem Untergeschoss zu fliehen. Dabei sei es zu Gedränge gekommen, einige hätten nur noch an den hochgereckten Armen herausgezogen werden können. Andere sagten, hinter einer verschlossenen Tür seien durch eine Glasscheibe verzweifelte Menschen zu sehen gewesen, die nicht hinauskamen. Insgesamt kamen 40 Menschen ums Leben und 119 wurden größtenteils schwer verletzt.

Fluchtwege und Pyrotechnik problematisch

„Die Fluchtwegsituation vom Gebäude war sicher nicht ideal, weil Leute von Untergeschoss - glaube ich - nur eine Ausgangsmöglichkeit hatten“, sagt Dumeng Wehrli, Präsident der Interessengemeinschaft der Brandschutzingenieure Schweiz, dem Sender SRF. Allein anhand der Zahl der Opfer - 40 Tote und 119 Verletzte - ist klar, dass sich in den beiden Räumen der Bar mehr als 150 Menschen aufgehalten haben.

Ein einziger Notausgang reiche nach den Vorschriften nur in einem Raum mit bis zu 50 Personen, sagt Wehrli. Bei mehr als 50 seien zwei Notausgänge vorgeschrieben. Ab 200 Personen müsse es mehrere und breitere Fluchtwege und Ausgänge geben.

Er äußert sich auch zu den funkensprühenden Partyfontänen, die auf Videos und Bildern zu sehen sind und welche die Ermittler für den Auslöser des Feuers halten. „Pyrotechnische Gegenstände haben aus meiner Sicht im Inneren von Gebäuden nichts zu suchen“, sagt er.

Barbetreiber sagt volle Kooperation bei Aufklärung zu

Problematisch könne auch das verbaute Material sein. Auf Videos ist zu sehen, wie Schaumstoff an der Decke - vermutlich zur besseren Akustik angebracht - in Brand geriet. „Alles, was ich fest anbringe, muss als Baustoff zugelassen sein“, sagt Wehrli. Dafür gebe es klare Vorschriften, dass dies nicht leicht entflammbar sein darf. Der Experte betont, dass er selbst nicht vor Ort war und nicht konkret beurteilen könne, welches Material in der Bar Le Constellation verwendet worden war.

Die Betreiber der Bar haben ihre Erschütterung über das Unglück zum Ausdruck gebracht. Dem Nachrichtenportal „20 Minuten“ sagte der Wirt, er kooperiere vollumfänglich mit den Behörden, um die Ursache der Katastrophe schnellstmöglich zu klären.