Dresden - Brandis ist Gastgeber für den 25. Sächsische Familientag 2024 des Sozialministeriums am 17. August. Zu dem großen Fest der Generationen seien alle herzlich eingeladen, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) laut einer Mitteilung am Samstag. Die Besucher erwarte in der Stadt im Kreis Leipzig ein spannendes Programm unter anderem mit Akrobatik, Tanz und Gesang. „Ganz besonders freue ich mich, dass es uns gelungen ist, die Band "Kool Katz‘ mit ihrem erfrischenden Rock für coole Kids sowie den bekannten Sänger der Leipzig Band „Die Prinzen“, Sebastian Krumbiegel, zu engagieren, sagte Köpping. Auf dem Festgelände im Stadtpark in der Nähe von Schloss und Markt werde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben der Musik präsentierten sich vor allem sächsische Initiativen und Vereine mit Mitmachaktionen sowie Informations- und Beratungsangeboten für die ganze Familie und für alle Lebenslagen, hieß es. Der Eintritt zum Familientag und alle Angebote seien kostenfrei. Speisen und Getränke würden zu familienfreundlichen Preisen angeboten.