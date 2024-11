Erst Kommunal- und Europawahl, dann Landtagswahl - und nun die Neuwahl des Bundestags: Die Parteien in Brandenburg sind mitten in den Vorbereitungen. Welche Bewerber stehen fest?

Potsdam/Berlin - Schon wieder Wahlkampf: Für die Neuwahl des Bundestags am 23. Februar sind in Brandenburg bereits mehrere Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt, die Parteien beginnen noch im November mit der Aufstellung der Landeslisten.

Scholz will wieder antreten

Die SPD hat einen prominenten Bewerber aus Brandenburg: Kanzler Olaf Scholz will wieder in seinem Wahlkreis in Potsdam antreten. Er hat sich bei den Mitgliedern bereits beworben. Aufgestellt als Kandidatinnen und Kandidaten sind Stefan Zierke, Simona Koß, Matthias Papendieck und Wiebke Papenbrock, informierte SPD-Generalsekretär David Kolesnyk. Weitere Kandidaten stünden im November fest, einer folge im Dezember. Am 14. Dezember will die SPD ihre Landesliste aufstellen. Sie hat bisher zehn Abgeordnete im Bundestag.

AfD-Landeschef will Liste anführen

Alle Bundestagsabgeordneten der AfD - bis auf Alexander Gauland - wollten wieder kandidieren, sagte Brandenburgs Landeschef René Springer. Gauland tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Springer will nach eigenen Angaben die Landesliste anführen. Der frühere Landtagsvizepräsident Andreas Galau plant, in den Bundestag zu wechseln, wie er ankündigte. Der RBB hatte zuvor darüber berichtet. Bisher hat die AfD fünf Abgeordnete im Parlament. Sie will ihre Landesliste am 23. und 24. November in Prenzlau aufstellen.

Das BSW, das wie die SPD in Koalitionsverhandlungen steckt, hat bisher noch keinen Termin für die Beratung über die Landesliste.

Die CDU hat nach Angaben von Sprecherin Monika Larch fünf Kandidaten offiziell nominiert: René Kaplick, Uwe Feiler, Jana Schimke, Knut Abraham und Désirée Schrade. Die Landesliste soll am 13. Dezember in Potsdam gewählt werden. Die CDU stellt bisher vier Abgeordnete aus Brandenburg.

Baerbock will wieder kandidieren

Bei den Grünen will sich Annalena Baerbock wieder für den Bundestag bewerben. Sie war 2021 in Potsdam angetreten und unterlag Scholz. Die Grünen wollen ihre Landesliste am 30. November im Anschluss an einen Parteitag beschließen, bei dem das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl und die Neuausrichtung im Zentrum stehen. Für die Brandenburger Grünen sitzt derzeit außerdem Michael Kellner im Bundestag.

Die Linke will ihre Landesliste am 20. Dezember in Luckenwalde beschließen, kündigte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg an. Bekannt ist, dass Brandenburgs Ex-Finanzminister Christian Görke wieder für den Bundestag kandidieren will. „Die Ampel ist aus, wir gehen jetzt rein! Ich werde mit all meiner Kraft für einen Wiedereinzug der Linken kämpfen!“, schrieb er beim Portal X.

Die FDP plant ihre Listenaufstellung voraussichtlich für den 11. Januar.