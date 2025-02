Kaum ein anderes Tier löst so viel Streit aus wie der Wolf in Brandenburg. Für Jäger ist er tabu - noch. Was der Agrar-Staatssekretär für sinnvoll hält.

Brandenburgs Ministerium strebt Abschussquote für Wölfe an

Der Konflikt um den Wolf schwelt in Brandenburg seit langem. (Archivbild)

Potsdam - Das brandenburgische Agrarministerium hält einen Abschussplan für Wölfe für notwendig. Bislang dürfen die Tiere der streng geschützten Art nicht getötet werden, es gibt aber Bestrebungen, die Regelungen zu lockern.

Agrar-Staatssekretär Gregor Beyer, der politisch für das sogenannte Wolfsmanagement zuständig ist, sagte der dpa, Brandenburg habe weltweit die höchste Wolfsdichte. „Ich gehe davon aus, dass wir deutlich über 2000 Wölfe haben.“ Sein Vergleich: Norwegen sei elfmal größer als Brandenburg und begrenze den Wolfsbestand bei 250 Individuen.

Agrar-Staatssekretär strebt Abschussquote an

Es gehe um die Frage, wie viele Wölfe für Brandenburg verträglich seien, sagte Beyer. „Der Bestand der Wölfe soll ermittelt werden und dann eine Entnahmequote festgelegt werden.“ Die Population werde damit aber nicht gefährdet: „Der Wolf gehört hierhin.“

Tierschützer und Landwirte streiten seit Jahren über den Umgang mit dem Wolf. Der Konflikt wurde schärfer, weil immer mehr Wölfe Schafe auch hinter Zäunen töten. In Cottbus hatte ein Wolf im vergangenen November auch Rentiere im Tierpark gerissen. Beunruhigte Bürger berichten von Wolfs-Streifzügen in der Nähe von Wohnsiedlungen.

EU-Vorstoß zur Senkung des Schutzstatus für den Wolf

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist der Wolf eine streng geschützte Tierart. Der Europarat hat aber den Weg dafür frei gemacht, den Schutzstatus zu senken. Damit wäre ein schärferes Vorgehen gegen Wölfe möglich.

Bevor der gesenkte Schutzstatus in Deutschland gelten kann, muss aber noch das EU-Recht geändert werden. Hintergrund des Antrags ist, dass sich nach EU-Angaben die Zahl der Wölfe in Europa innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt hat.

Auch in Brandenburg steigt die Zahl der Rudel stetig. Nirgendwo in Deutschland gibt es laut Angaben der Behörden mehr Wolfsfamilien als in Brandenburg.

Wolf soll in Brandenburg zunächst ins Jagdrecht

Erst nach einer Änderung im EU-Recht könne Brandenburg ein aktives Bestandsmanagement - also die Verringerung der Wolfszahlen - umsetzen, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart sei, sagte Beyer. 2026 könnte es nach seiner Einschätzung so weit sein: „Das wäre ein realistischer Horizont unter der Bedingung, die EU macht es wirklich.“

Zunächst soll der Wolf in Brandenburg nach dem Willen des Ministeriums als jagdbare Art eingestuft werden. „Bis Mitte des Jahres ist er im brandenburgischen Jagdrecht“, kündigte der Staatssekretär an.

Vor allem die Festlegung einer Wolfs-Obergrenze dürfte aber kein leichtes Unterfangen sein. Der Kurs des Staatssekretärs stellt jedenfalls eine Kehrtwende zur Position des früheren grün-geführten Agrarministeriums dar.

Beyer: Gesellschaftlicher Konsens nötig

„Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, damit endlich diese Konflikte aufhören“, so Staatssekretär Beyer. Er kündigte an, er suche einen Dialog auf Augenhöhe und wolle zu einem „großen Wolfsplenum“ einladen. Dort sollen sich dann Jäger, Landwirte und Naturschutzverbände austauschen.

In Schweden werden im Februar wieder Wölfe gejagt

In Schweden etwa ist eine streng kontrollierte Jagd auf Wölfe erlaubt. Bis Mitte Februar dürfen in fünf Wolfsrevieren insgesamt 30 der Raubtiere getötet werden.

Streit wegen der Wölfe gibt es auch in Italien. In der Region Trentino-Südtirol wurden erst kürzlich tote Tiere entdeckt, die vermutlich vergiftet wurden. Auch in Brandenburg wenden sich Tierschützer gegen illegale Wolfstötungen.

Nach Zahlen des Bundesamtes für Naturschutz für das Monitoring-Jahr 2023/24 lebten in Brandenburg mit 58 Wolfsfamilien die meisten Rudel, gefolgt von Niedersachsen (48 Wolfsfamilien) und Sachsen (37).