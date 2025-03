Potsdam - Brandenburg steht mit dem geplanten Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr vor Einsparungen und neuen Schulden. Das Kabinett beschloss den Entwurf für den Doppeletat, der bis auf wenige Ausnahmen keine zusätzlichen Stellen und eine globale Kürzung für alle Ministerien vorsieht. Für Polizei und Krankenhäuser ist beispielsweise mehr Geld vorgesehen. Die Kommunen bekommen weniger, weil die Steuereinnahmen weniger stark steigen. Der Landtag entscheidet noch abschließend über den Haushalt.

Finanzminister Robert Crumbach (BSW) betonte: „Es ist tatsächlich kein Rotstift-Haushalt.“ Es gebe aber unter dem Strich kein zusätzliches Geld. Das Volumen des Haushalts liegt weiter bei rund 16,7 Milliarden Euro. Um Deckungslücken in Milliardenhöhe zu schließen, sollen globale Minderausgaben von 2,5 Prozent in diesem und 2,2 Prozent im nächsten Jahr gelten. Das ist praktisch wie eine Beschränkung von Ausgaben für alle Ressorts.



Das Land muss nach den Plänen neue Schulden aufnehmen: rund 920 Millionen Euro in diesem Jahr, fast 1,2 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Die Verschuldung des Landes steigt bis 2026 demnach auf fast 23,5 Milliarden Euro. Die Rücklage von derzeit etwa 700 Millionen Euro soll in diesem und dem nächsten Jahr um je 350 Millionen Euro schrumpfen.

Mehr Geld für Polizei und Krankenhäuser

Eine Ausnahme für das grundsätzliche Tabu zusätzlicher Stellen gibt es bei der Polizei: Dort sind je 100 zusätzliche Stellen vorgesehen, damit die Zahl der Polizistinnen und Polizisten bis 2030 wie geplant von derzeit rund 8.500 auf 9.000 steigen kann. Das Geld für die Ausstattung der Polizei soll etwas steigen - unter anderem für zwei Polizeihubschrauber.

Für Investitionskosten in Krankenhäusern sind - wenn das Klinikum Cottbus eingerechnet wird - 200 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. Das ist deutlich mehr als bisher mit 110 Millionen Euro.

Eine Stunde mehr Unterricht - weniger Bürokratie

Lehrerinnen und Lehrer sollen eine Stunde in der Woche mehr unterrichten, aber bei der Bürokratie entlastet werden - und unter dem Strich nicht länger arbeiten. Es wird laut Crumbach mehr Lehrer geben, weil der Personaltopf ausreichend gefüllt ist, aber keine neuen Stellen. Für den Bau von Landesstraßen ist weniger eingeplant, aber Crumbach verweist auf das schuldenfinanzierte Finanzpaket des Bunds für Infrastruktur.

Die umstrittene Idee, Geld aus dem Versorgungsfonds für die Pensionen ehemaliger Beamter zu nehmen, wurde verworfen. Die Sportförderung soll mehr Geld erhalten, weil die Vereine mehr Mitglieder haben.