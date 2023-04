Berlin - Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin für die schnelle Legalisierung von Marihuana und Haschisch demonstriert. Unter dem Motto „Entkriminalisierung sofort“ versammelten sich nach Polizeiangaben bis zu 500 Frauen und Männer am Donnerstagnachmittag am Brandenburger Tor. Dort veranstalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein „Smoke-In“, bei dem echte oder symbolische Joints geraucht wurden.

Auf Fotos waren Demonstranten mit Joints, also Marihuana- oder Haschisch-Zigaretten, zu sehen. Auf selbstgebastelten Plakaten waren Sprüche zu lesen wie „Hanf statt Tabletten“, „Wer Hanf sät, erntet Glück“ oder „Amnestie für alle Cannabis Strafverfolgte“ und „Wir wollen keine Straftäter sein!“.

Der 20.4. ist weltweit ein Aktionstag von Kiffern, also Rauchern von Marihuana und Haschisch. In den USA lautet das Datum 4/20 - die Zahl 420 ist schon lange ein Code für den Cannabis-Konsum. Für den 12. August ist in diesem Jahr wieder die traditionelle Hanfparade als Demonstration in Berlin geplant. Dabei kamen 2022 etwa 1500 Menschen zusammen.

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will laut dem aktuellen Plan den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und den Eigenanbau von maximal drei Pflanzen erlauben. Außerdem soll die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen möglich sein. Der ursprünglich geplante freie Verkauf von Cannabis für Erwachsene in Fachgeschäften wurde zunächst gestrichen. Er soll zuerst in Modellregionen mit wissenschaftlicher Begleitung erprobt werden.

Die Berliner Grünen forderten, Berlin solle eine Vorreiterrolle bei der Cannabis-Legalisierung übernehmen. Der Berliner Senat will erstmal den für den Herbst angekündigten Gesetzentwurf von Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) abwarten.