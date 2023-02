Potsdam/Berlin - Die Linke in Brandenburg hat den gestorbenen letzten DDR-Ministerpräsidenten der Staatspartei SED, Hans Modrow, als ehrlichen und integren Kämpfer bezeichnet. „Sein Wort zählte. Ohne ihn, als vorletzten Ministerpräsidenten der DDR, wären die Prozesse hin zur deutschen Einheit nicht so friedlich verlaufen“, teilten die Landesvorsitzenden Katharina Slanina und Sebastian Walter, am Samstag mit. „Aber es ging ihm zu schnell. Viele Vorschläge und Interessen der Ostdeutschen blieben unberücksichtigt.“

Die Linke verliere mit Modrow einen klugen und streitbaren Mann, der seine Auffassungen bis zum Schluss leidenschaftlich vertreten habe, schrieben Slanina und Walter. Sein Brief an die Parteivorsitzenden vom vergangenen Jahr zum Zustand der Linkspartei sei zu einem Vermächtnis geworden. Walter, der auch die Linksfraktion im Landtag leitet, sagte, Modrows Einschätzungen und seine Streitbarkeit seien für ihn sehr oft Anlass gewesen, Positionen zu hinterfragen und politische Ziele zu schärfen.

Der langjährige SED-Funktionär und spätere PDS- und Linke-Politiker Modrow starb nach Angaben der Linke im Bundestag in der Nacht zum Samstag im Alter von 95 Jahren.