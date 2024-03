Cottbus - Die Grünen in Brandenburg stellen an diesem Wochenende inhaltliche und personelle Weichen für die kommende Landtagswahl im September. Auf einem Parteitag (ab 10.30 Uhr) in Cottbus werden die Kandidaten gewählt. Fraktionschef Benjamin Raschke und die Staatssekretärin im Gesundheits- und Verbraucherschutzministerium, Antje Töpfer, bewerben sich um eine Spitzenkandidatur. Zum Auftakt spricht am Samstag die Landesvorsitzende Hanna Große Holtrup. Auch die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus wird zu den Delegierten sprechen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird unter dem Motto „Neuer Mut“ in der Stadthalle diskutiert und die Landesliste für die Landtagswahl verabschiedet.

Bei einem Landesparteitag im Januar hatten die Grünen deutlich gemacht, dass sie auch künftig Teil der nächsten Landesregierung sein wollen. „Wir wollen weiter mitregieren“, sagte die Co-Landesvorsitzende Große Holtrup damals. Sie gab das Ziel von mindestens zehn Abgeordneten im Landtag aus - so viele sind es derzeit. Die Partei peilt bei der Wahl ein zweistelliges Ergebnis an.

Die Grünen regieren seit fünf Jahren in Brandenburg mit SPD und CDU. Letzte Umfragen vom Januar sahen die Partei bei acht Prozent. Das wären fast drei Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2019. Da erreichten die Grünen mit 10,8 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis.