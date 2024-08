Brandenburgs Grüne wollen vor der Landtagswahl in Brandenburg auch mit Habeck, Baerbock und Lang Wahlkampf machen. Sie sind „stolz“ auf ihre bekanntesten Gesichter.

Landtagswahl in Brandenburg

Benjamin Raschke setzt trotz der Kritik an der Ampel-Regierung auf die Bundesprominenz der Grünen. (Archivbild)

Potsdam - Die Grünen in Brandenburg wollen trotz der Unzufriedenheit mit der Ampel-Koalition im Landtagswahlkampf nicht auf ihre bekanntesten Köpfe verzichten. „Wir haben Spitzenpersonal, auf das wir sehr stolz sind, die wirklich gute Arbeit machen“, sagte der Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl, Benjamin Raschke, in Potsdam. Im Bund sehe er einen „führungsschwachen Kanzler“und eine „FDP, die marktliberal durchregieren will“. Die Grünen seien im Bund das „letzte Bollwerk, die so etwas verhindern“.

Er freue sich, dass unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Grünen-Chefin Ricarda Lang bei Wahlkampfauftritten dabei seien. „Wir sind stolz darauf, sie einladen zu können“, so Raschke.

SPD verzichtet auf Scholz im Wahlkampf

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte gesagt, auf einen öffentlichen Wahlkampf mit Bundeskanzler Olaf Scholz verzichten zu wollen. Am 30. August soll Scholz allerdings gemeinsam mit Woidke bei einem Sommerfest der SPD in Potsdam auftreten. Erwartet werden rund 1.000 geladene Gäste, nach Angaben der Partei vor allem Vertreter der Brandenburger Zivilgesellschaft.

Eine Mehrheit der Deutschen ist einer kürzlich veröffentlichten Umfrage zufolge unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung und mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). 62 Prozent der wahlberechtigten Befragten gaben an, die Ampel-Regierung leiste schlechte Arbeit, wie aus Zahlen des ZDF-„Politbarometers“ hervorgeht.