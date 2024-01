Potsdam - Rund neun Monate vor der Landtagswahl wollen die Brandenburger Grünen ihr Wahlprogramm verabschieden. Auf einem zweitägigen Landesparteitag in Potsdam, der am Samstag (10.00 Uhr) beginnt, beraten sie darüber. Auch die Bundesvorsitzende Ricarda Lang wird dort erwartet. Die Grünen regieren seit 2019 in Brandenburg mit SPD und CDU.

Im Entwurf für das Programm fordern die Grünen unter anderem einen Kohleausstieg vor 2030, eine Mobilitätsgarantie mit Bus und Bahn werktags stündlich zwischen 5.00 Uhr und 22.00 Uhr und Lernstandserhebungen statt Notenbewertungen in Schulen. In Anträgen geht es außerdem zum Beispiel um die Senkung des Wahlalters auf 14 Jahre bei Landtags- und Kommunalwahlen und eine Amtszeitbegrenzung von Ministerpräsident und Ministerinnen und Ministern auf zehn Jahre.