Im kommenden Jahr ist Perleberg in der Prignitz mit dem Brandenburg-Tag dran. 2027 soll die Spargelstadt Beelitz den Zuschlag bekommen.

Beelitz - Die Spargelstadt Beelitz hat die besten Chancen, 2027 den Brandenburg-Tag auszurichten. Die Landesregierung werde gebeten, Beelitz für das Landesfest zu beauftragen, teilte das Kuratorium Brandenburg-Tag mit. Das Kabinett trifft letztlich die Entscheidung. Auch Falkensee hatte sich für 2027 beworben.

Im kommenden Jahr richtet Perleberg in der Prignitz den Brandenburg-Tag aus, der alle zwei Jahre organisiert wird. Das Landesfest zieht in der Regel um die 80.000 bis 100.000 Besucherinnen und Besucher an.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Konzept die Mitglieder des Kuratoriums überzeugt hat und hoffen, dass die Landesregierung dem Votum folgt“, teilte die Stadtverwaltung Beelitz mit. Die Kommune wolle noch einmal eine große Bühne für Brandenburg sein. 2022 hatte die Stadt südwestlich von Berlin und Potsdam (Kreis Potsdam-Mittelmark) die Landesgartenschau ausgerichtet.

Seit 1995 wird der Brandenburg-Tag gefeiert. Das Fest soll ein Schaufenster für die Vielfalt des Landes mit seiner Kultur und Geschichte sein.