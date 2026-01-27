Die Sorben/Wenden sind eine Minderheit in Brandenburg und Sachsen, die schon Jahrhunderte dort leben und Traditionen pflegen. Die weitere Finanzierung ist für die nächsten Jahre gesichert.

Potsdam - Brandenburg stockt die Förderung für die Kultur und Sprache der Sorben/Wenden auf. Die Mittel für die Stiftung für das sorbische Volk stiegen von 3,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf knapp 4,9 Millionen Euro in diesem Jahr. Das habe das Brandenburger Kabinett beschlossen, teilte Regierungssprecherin Ines Filohn mit. Bis 2030 solle die Förderung von Brandenburg auf knapp 5,5 Millionen Euro pro Jahr wachsen.

Der Bund und die Länder Brandenburg und Sachsen finanzieren die Stiftung für das sorbische Volk gemeinsam. Die vereinbarte Steigerung der Mittel soll nach Angaben der Brandenburger Landesregierung in den kommenden Wochen unterzeichnet werden. Danach übernimmt der Bund die Hälfte der Finanzierung, Sachsen ein Drittel und Brandenburg 17 Prozent.

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hält die Förderung für wichtig: „Sorbische/Wendische Kultur, Sprache und Bräuche sind ein außergewöhnlicher Reichtum unseres Landes, den es zu bewahren gilt.“

Woidke und Kretschmer baten Bund um Unterstützung

Die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), hatten Kanzler Friedrich Merz (CDU) im vergangenen Jahr gebeten, sich für ein Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk in der Ober- und Niederlausitz einzusetzen. Das bisherige Abkommen lief Ende 2025 aus.

Die Sorben/Wenden sind seit rund 1.500 Jahren in der Lausitz ansässig. Die Nachkommen slawischer Stämme pflegen Brauchtum und Tradition. Der Bund und die Länder Sachsen und Brandenburg unterstützen die Stiftung für das sorbische Volk.