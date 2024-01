Brandenburg hilft Kliniken in Finanznot mit Kreditprogramm

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei der Krankenhauskonferenz in Potsdam.

Potsdam - Zur Unterstützung von Krankenhäusern in Finanznot legt das Land Brandenburg kurzfristig ein eigenes Landesprogramm auf. Damit soll Zeit überbrückt werden bis die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) greifen kann. „Wir wollen alle unsere Krankenhäuser erhalten“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach einer Krankenhauskonferenz am Dienstagabend in Potsdam.

Bundesweit stecken viele Kliniken in einer finanziellen Schieflage. Auch in Brandenburg gibt es bereits Einschnitte bei der Versorgung etwa durch die Schließung von Klinikabteilungen.

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) kündigte an, Krankenhäuser mit hohen Finanzdefiziten sollten mit Hilfe des Unterstützungsprogrammes Kredite bei der Landesinvestitionsbank aufnehmen können. Die Konditionen seien günstiger als am freien Kreditmarkt. Das Programm, dessen Volumen erst noch ermittelt werde, solle befristet für ein bis eineinhalb Jahr aufgelegt werden. Ein Expertenkreis werde sich um eine Einzelfallprüfung betroffener Krankenhäuser kümmern. Für wie viele Kliniken solche Liquiditätshilfen infrage kommen, konnte Lange zunächst nicht sagen.

Die Krankenhausgesellschaft, Klinikmanager aber auch Landräte und Bürgermeister waren bei der Krankenhauskonferenz in der Staatskanzlei dabei.