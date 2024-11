Historisches Datum: Brandenburg erinnert an den Fall der Berliner Mauer, aber auch an die dunkle NS-Zeit. Am heutigen 9. November gibt es Veranstaltungen in Frankfurt (Oder) und Potsdam.

Vor 35 Jahren fiel die Mauer in Deutschland: Auch das Land Brandenburg erinnert bei einem Festakt in Frankfurt (Oder) an die Courage vieler Bürger der DDR. (Archivbild)

Frankfurt (Oder) - 35 Jahre nach dem Mauerfall erinnern Politiker in Brandenburg heute an den Mut vieler DDR-Bürger. Die Landesregierung, Landtagsabgeordnete und die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur kommen am Nachmittag (15.30 Uhr) zu einem Festakt in Frankfurt (Oder) zusammen.

Zugleich erinnern zahlreiche Kommunen an die Schrecken der Pogromnacht 1938 und die vielen Opfer der Nationalsozialisten. Bei einer Gedenkveranstaltung am Abend (18.00 Uhr) im Synagogenzentrum in Potsdam werden Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und Landesrabbiner Ariel Kirzon erwartet. Wachsender Antisemitismus in Deutschland seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel verunsichert viele Jüdinnen und Juden.