Das Ziel des Angriffs seien der Tesla-Konzern und dessen Fabrik bei Berlin, heißt es in dem Text. Er bezieht sich auf Brandstiftungen in der Nacht zu Dienstag und soll von Linksextremen stammen.

Berlin - Nach Brandanschlägen auf Baustellen und Signalkabel der Bahn in Berlin-Marzahn ist ein linksextremer Bekennertext auf einer Internetplattform veröffentlicht worden. Man habe aus Protest gegen die Autofabrik Tesla an der östlichen Stadtgrenze in der Nacht zu Dienstag gezielt Feuer an Baukränen und Kabelschächten gelegt, hieß es dort.

Die Polizei kennt das Schreiben, das auf der linksextremen Internetseite Indymedia veröffentlicht wurde, und prüft es, wie eine Sprecherin sagte.

Die Polizei hatte am Dienstag von mehreren Bränden gesprochen. Man gehe von Brandstiftung durch Extremisten aus, hieß es. Die Feuer wurden gelöscht. Der Personenfern- und Güterverkehr der Bahn war zeitweise gestört.

In dem Text hieß es, Ziel der Brandanschläge seien ein Baukonzern, der mit Tesla zusammenarbeite, sowie die Deutsche Bahn, die nahe der Tesla-Fabrik einen neuen Güterbahnhof bauen wolle. Zwei Baukräne in Berlin-Marzahn seien nun unbrauchbar. Signalstörungen und Verspätungen im Güterverkehr vor allem zu nahegelegenen Zementwerken seien ein weiteres Ziel gewesen.