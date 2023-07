Vogtei - Beim Brand eines Wohnhauses und einer Scheune in Vogtei (Unstrut-Hainich-Kreis) ist am Samstagabend ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Demnach griff das Feuer von einer Scheune auf ein Wohnhaus und einen Schuppen über. Die beiden Bewohner hätten das Haus jedoch rechtzeitig verlassen können. Drei angrenzende Wohnhäuser mussten geräumt werden. Die Scheune sei ausgebrannt. Die Brandursache war zunächst noch unklar.