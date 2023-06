Berlin - In der Nacht zu Montag haben in Berlin-Marzahn an drei unterschiedlichen Stellen Fahrzeuge gebrannt. Nun ermittelt das Landeskriminalamt, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.

Kurz vor Mitternacht seien Einsatzkräfte zunächst zu einem brennenden Lastwagen in die Raoul-Wallenberg-Straße gerufen worden. Er war demnach mit Verpackungsmaterial beladen und wurde stark beschädigt. Umliegende Straßen waren für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Etwas später wurden Beamte wegen eines brennenden Kleintransporters in die Mehrower Allee gerufen. 20 Minuten später brannte ein weiterer Kleintransporter in der gleichen Straße. Die Planen beider Fahrzeuge wurden stark beschädigt, das Feuer wurde aber schnell gelöscht, wie die Sprecherin sagte. Man könne bei den Bränden von Vorsatz ausgehen.