Beverstedt - Das Feuer an einem Gebäudekomplex in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven), bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde, ist auf Brandstiftung zurückzuführen. Das ergaben die Ermittlungen am Brandort, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen. Ein 33-jähriger Bewohner verletzte sich auf der Flucht aus dem brennenden Gebäude lebensgefährlich, eine 47-jährige Bewohnerin leicht. Die oder der Täter seien bisher nicht bekannt. „Die Ermittlungen stehen noch am Anfang“ sagte der Sprecher. Ob die Tat rassistisch motiviert sei, sei ebenfalls unklar. In den beiden Wohn- und Geschäftsgebäuden, die über einen Zwischenbau verbunden sind, leben polnische und deutsche Staatsbürger. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 500.000 Euro.