  3. Windjammerfestival: Brand mit zwei Verletzten bei „Sail“-Parade

Rund 100 Schiffe steuerten Bremerhaven an. Während der Parade geriet die Besatzung eines Seglers in Not.

Von dpa 13.08.2025, 13:58
Das Feuer ist im Maschinenraum eines Segelschiffs ausgebrochen. (Symbolbild) Julian Weber/dpa

Bremerhaven - Ein Schiff ist während der Parade des Großseglertreffens „Sail“ in Bremerhaven in Brand geraten. Zwei Menschen seien leicht verletzt, sagte ein Sprecher von „Erlebnis Bremerhaven“. Das Feuer brach während der Fahrt im Maschinenraum des Segelschiffs „Mathilde“ aus. Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Der Frachtsegler verließ die Parade mit rund 100 Schiffen und soll nun in einen Hafen begleitet werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Parade erreichte Bremerhaven ohne weitere Störungen.