In mehrstöckigem Haus Brand in Wohnung in Friedrichsfelde - 94-Jährige stirbt

In der Nacht melden sich gleich mehrere Anwohner bei der Berliner Feuerwehr: In einer Wohnung in einem mehrstöckigen Haus brennt es. Für eine 94-Jährige kommt die Hilfe zu spät.