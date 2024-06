Am Samstagmorgen brennt es in einer betreuten Wohneinrichtung. Der komplette Dachstuhl des Hauses steht in Flammen.

Könnern - Bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Könnern nordwestlich von Halle ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie sei wegen Verbrennungen am Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Integrierte Leitstelle Salzlandkreis mitteilte. Mindestens 50 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Der komplette Dachstuhl des Mehrfamilienhauses stand in Flammen, wie es hieß. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Am Samstagmittag waren die Einsatzkräfte noch mit Restlöscharbeiten befasst, das Feuer war aber unter Kontrolle.

Die Brandursache war zunächst unklar. Den Angaben zufolge wurde eine Warnung wegen starker Rauchentwicklung im Stadtgebiet herausgegeben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.