Berlin - Einen Wohnungsbrand in Berlin-Staaken hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Kind ausgelöst. Das Kind habe am Donnerstagabend wohl mit einem Feuerzeug gespielt und so ein Feuer in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Maulbeerallee entfacht, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Im Zuge der Löscharbeiten brachte die Feuerwehr 30 Menschen in Sicherheit. Nach Angaben der Sprecherin wurde niemand verletzt. Zum Alter des Kindes und zum Schaden könne man noch keine Angaben machen.