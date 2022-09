Brand in Recyclinghof: Feuerwehr mit 65 Kräften im Einsatz

Berlin - Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagvormittag zu einem Einsatz auf einem Recyclinghof in Berlin-Britz ausgerückt. In der Gradestraße brenne es in einem Sperrmüllbunker, teilte die Feuerwehr mit. Demnach sind 65 Kräfte im Einsatz.

Laut Feuerwehr kommt es westlich des Brandortes auf einer Länge von ungefähr drei Kilometern zu einer Geruchsbelästigung durch Rauch. Anwohner wurden darum gebeten, die Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Auch solle das Gebiet gemieden werden.