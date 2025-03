Am Freitagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Lingen. (Symbolbild)

Lingen - Bei einem Brand in Lingen (Landkreis Emsland) sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sind unter anderem fünf Kinder zwischen vier und 14 Jahren betroffen. Das Feuer brach am späten Freitagabend in der Küche eines Dreiparteienhauses aus. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand durch einen Topf verursacht wurde, der unbeaufsichtigt auf einem eingeschalteten Herd stand. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich acht Personen in dem Gebäude.

Die Verletzten wurden mit Rauchgasvergiftungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich.