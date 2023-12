Brand in Mehrfamilienhaus in Haren: 87-Jährige verletzt

Haren - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Haren (Landkreis Emsland) ist eine 87-Jährige verletzt worden. Die Frau wurde am frühen Freitagmorgen durch Rauchgeruch geweckt und auf den Brand im Wohnzimmer aufmerksam, wie die Polizei mitteilte.

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die 87 Jahre alte Frau wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Schadenshöhe und Brandursache konnte die Polizei am Freitagmorgen zunächst keine Angaben machen.