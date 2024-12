Der erste Weihnachtsfeiertag verläuft für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Quedlinburg alles andere als besinnlich: Ein Brand zerstört zwei Wohnungen.

Brand in Mehrfamilienhaus

Der Brand in Quedlinburg macht zwei Wohnungen unbewohnbar, verletzt wird aber niemand. (Symbolbild)

Quedlinburg - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Quedlinburg im Landkreis Harz hat am ersten Weihnachtsfeiertag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die sechs Menschen, die sich im Gebäude aufhielten, blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Allerdings seien beide im Mehrfamilienhaus befindliche Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Besonders schwer betroffen war die Erdgeschosswohnung, die vollständig zerstört wurde.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei sind die betroffenen Bewohner vorübergehend bei Familienangehörigen untergebracht. In der kommenden Woche sollen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen werden.